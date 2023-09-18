مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق "مطروح- السلوم"

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 15 بطريق مطروح السلوم وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

مصاب وحالتي وفاة

واستقبل مستشفى مطروح العام فرج حمود فرج 48 سنة مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى مبروك خالد فرج يونس 30 سنة وهاني عبدالله 25 سنة جثتين هامدتين وجميعهم من مدينة برانى.

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام عقب وصول الحالات بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، ووضعه تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إصابة 19 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة

وفى سياق آخر، كان قد أصيب، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت، 19 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية- مطروح، و تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف و نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة، حيث قام الطاقم الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة

ولقى طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 60 بالطريق الدولى، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.