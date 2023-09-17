الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب إثر حادث مرورى بطريق "الإسكندرية- مطروح"

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث مرورى فى الكيلو 45 بطريق مطروح- الإسكندرية، وتم على الفور نقله إلى مستشفى مطروح العام بسيارة إسعاف.

 التحفظ على الجثمان وتحرير محضر 

واستقبل مستشفى مطروح العام يحيى محمد حسن، 26 سنة، جثمانا هامدا، حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

إصابة 19 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة

وفى سياق آخر، كان قد أصيب، فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية- مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة، وقام الطاقم الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة 

ولقى طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة فى الكيلو 60 بالطريق الدولى، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى العلمين النموذجى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، والتحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مطروح طريق الإسكندرية- مطروح مصرع شخص النيابة العامة مستشفى مطروح العام

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