إصابة 19 في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية مطروح

أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم، 19 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم “نعيمة زكى إبراهيم” 65 سنة مصابة بكدمة بالرئتين وكسر بالضلوع وكسر بالفقرات العنقية، بدرية محمد يوسف 55 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالذراع الأيمن، أحمد محمد أبو المعاطى 30 سنة مصابة بجروح متفرقة بالجسم كسر بالترقوة اليمنى، رضوى مرسى فؤاد 22 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد محمد أبو المعاطى 32 سنة مصاب بكسر بالضلوع، سما محمد حسن 9 سنوات مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، هدير محمد أبو المعاطى 32 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بالترقوة اليمنى، كارما احمد محمد 4 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، رودينا احمد محمد 10 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أصيب في نفس الحادث "حسن موسى عبدالعال 55 سنة مصاب بكسر بالفقرات القطنية وكسر بالضلوع، حسن محمد حسن 11 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، طارق سمير على 33 سنة مصاب بجروح بالوجه والجسم، شروق السيد خلف الله 22 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عبدالمنعم 31 سنة مصاب بكسر بالقدم اليسرى، حنين السيد خلف الله 17 سنة مصابة يكسر بالكوع الأيمن، عبدالرازق مصطفى مجدى 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبير محمد يوسف 50 سنة مصابة بكدمات بالضهر واشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمد محمد عبدالرحمن 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هبه محمد أبو المعاطى 33 سنة مصابة بكدمات بالفقرات العنقية والصدر".

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.