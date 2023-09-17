الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة على الدائرى

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة على الطريق الدائري بالقرب من دائرة قسم الخليفة، حيث فرت السيارة الجانية تاركة الشاب ينزف وحيدًا يواجه الموت.

مأساة أحمد دهسته سيارة مسرعة على الطريق فى الخليفة 

البداية، أثناء مرور «أحمد. م»، 26 عامًا، من أعلى الطريق بالقرب من دائرة قسم شرطة الخليفة، تفاجأ بسيارة مسرعة تتوجه ناحيته ودهسته دون إنذار وفرت هاربة ، انتقلت الأجهزة الامنية وبالفحص تم العثور على الجثة، ونقلها لمشرحة زينهم ؛ للاتخاذ اللازم بشأنها.

وبتتبع الأجهزة الأمنية لكاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، تم تحديد رقم لوحة السيارة، وجارِ تتبع السيارة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة النجدة

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة دائرة قسم شرطة الخليفة، انتقلت الأجهزة الامنية وتم التحفظ على الجثة، وتبين وجود بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت ضبط وإحضار قائد السيارة والتصريح بدفن جثة المتوفي، وتسليمه لذويه.
السيطرة على حريق اندلع في محول كهربائي بالدقهلية
ومن ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في محول كهربائي بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بنشوب حريق وانبعاث أدخنة من محول الكهرباء بقرية ميت دمسيس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومصدر انبعاث الأدخنة، وتبين اندلاع الحريق نتيجة الجهد الزائد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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