الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات سيارة بالطريق الدائرى فى الفيوم

عجلات سيارة
عجلات سيارة

لقيت ربة منزل مصرعها دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص مسرعة على الطريق الدائري، بدائرة محافظة الفيوم، أثناء عبورها الطريق، حيث عبرت الطريق أمام السيارة فجأة فاختلت عجلة القيادة في يد السائق، ولم يتمكن من التوقف فصدمها لتسقط (جثة هامدة).

وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم  الدائري أمام المارّة، وهرع الجميع لإزالة الجثة من الطريق، ووضعها على جانب الطريق لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمصرع ربة منزل أسفل عجلات سيارة مسرعة على الطريق الدائري بالفيوم. 

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، على الطريق الدائري بدائرة مركز الفيوم، وتبينّ مصرع ربة منزل مجهولة الهوية، ولا تحمل بطاقة شخصية، في منتصف العقد الثالث من العمر، إثر دهسها أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق.

وكان قد أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

مصرع ربة منزل سيارة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي الإسعاف

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