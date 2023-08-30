إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب "ميكروباص" على طريق أسيوط الغربى

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.



بلاغ بحادث انقلاب سيارة



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل أبو صير بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.



إصابة 5 أشخاص في الحادث



وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، زوجين وأبنائهما وهم:

السيد محمد عبد العال، 50 سنة، وزوجته بثينة حلمي، 38 سنة، وأطفالهما رانيا، 7 سنوات، وتوأمها ريتال، 7 سنوات، ومحمد،5 سنوات.

وتراوحت إصابة الأشخاص الخمسة بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق اهريت التابع لمركز إطسا، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلاب في نهر الطريق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق اهريت بمركز اطسا بنطاق محافظة الفيوم ووجود مصاب وآخر متوفى.