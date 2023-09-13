الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لصوص مقابر بالخليفة: لم ننتهك حرمة الموتى.. سرقنا أبوابها فقط

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الأربعاء، عاطلين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة أبواب المدافن الحديدية بمنطقة الخليفة.

إحالة المتهمين بسرقة أبواب المدافن الحديدية بالقاهرة للمحاكمة 

واعترف المتهمان بارتكاب واقعة سرقة أبواب المقابر لمرورهما بضائقة مالية فاستغلا خلو المقابر من المارة ليلًا وبدآ في خلع أبوابها الحديدية وأقفالها وبيعها.

وأنكر المتهمان رغبتهما في انتهاك حرمة الموتى، مؤكدين أن المقابر معظمها قديمة ومتهالكة وأقفالها مسروقة.

كانت مديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط شخصين مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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