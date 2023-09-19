الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بكسر زجاج السيارات في السلام

متهم
متهم

قررت نيابة السلام اليوم حبس عاطلين لاتهامهم بسرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة السلام والمرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى.

ضبط المتهمين بسرقة السيارات في السلام 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الباب بغرض بيع المسروقات والتربح والكسب الغير مشروع منها ، كما أقروا بارتكابهم خمس وقائع بذات الأسلوب بمحيط السلام والمرج .

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة محتويات سيارتهم بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف بيع المسروقات والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من داخل شقة مخدومتها 

وقررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة مخدومتها بالشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها.

 

نتائج التحريات 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وأنها  سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.

قسم شرطة الشروق وزارة الداخلية نيابة الشروق وبدر قسم شرطة السلام محتويات السيارات نيابة السلام

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