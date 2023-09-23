مع بداية الخريف.. أبرز أمراض الأطفال وطرق التعامل معها

مع بداية فصل الخريف يزداد فرص تعرض الأطفال للعيد من الأمراض، بسبب التقلبات الجوية، التي تؤثر بشكل كبير على مناعة الأطفال وبالتالي التعرض للإصابة بتلك الأمراض.

وقال الدكتور أشرف محروس استشاري طب الأطفال، إنه مع قدوم فصل الخريف يزداد تعرض الأطفال لعدد من الأمراض المناعية ومنها نزلات البرد، لذا يجب على الأمهات الحرص على منح الأطفال الكثير السوائل مثل الماء والعصائر بدون سكر، ويجب الحرص على عدم التواجد في مناطق متكدسة.

التهاب الشعب الهوائية أبرز أمراض فصل الخريف

وأضاف الاستشاري في طب الأطفال، في تصريحات لـ "الدستور"، أن من بين الأمراض التي يتعرض الأطفال لها خلال فصل الخريف هي التهاب الشعب الهوائية، ويتمثل ذلك في الشعور بضيق التنفس لدى الطفل، إضافة إلى إصدار صوت صفير عند التنفس، وفي هذه الحالة، يجب الحرص على إعطاء الطفل العصائر التي تحتوي على فيتامين سي لرفع كفاءة جهازه المناعي، ويجب الحرص على عدم تواجده في أي مكان به دخان.

وأوضح أشرف محروس أن من بين الأمراض التي يتعرض لها الأطفال في ذلك الوقت هي إنفلونزا المعدة، وتتمثل في شعور الطفل بالغثيان والقيء وآلام في العضلات والبطن. يجب في هذه الحالة تعويض جسم الطفل بالماء المفقود والحفاظ على رطوبة جسمه من خلال زيادة تناول السوائل مثل الماء والعصائر وتجنب منتجات الألبان.

وأشار استشاري طب الأطفال إلى أن من أخطر الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال في فصل الخريف هي الربو، والذي يجعلهم يعانون من ضيق وألم في الصدر، وصعوبة في التنفس، وزيادة في معدل نبضات القلب. في هذه الحالة، يجب الحرص على زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، وعمل جلسات تنفس للطفل وتجنب تعرضه لأي غبار أو دخان تبغ أو التوتر.

وأشار إلى أنه مع بداية فصل الخريف يجب على كافة الأمهات العمل على رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الأطفال من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والفلفل الأحمر والأخضر، وكذلك تناول الليمون والسبانخ.