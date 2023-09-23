السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. موسم الخريف يبدأ رسميًا

الخريف
الخريف

كشف الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد فصل الخريف، موضحا أن فصل الخريف هذا العام يبدأ اليوم السبت 23 سبتمبر الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما.

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجيا نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر لاعتدال الخريفي فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن أن الوضع يجب أن يكون معكوسا لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ( -۲۷) (۲۷)، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في ٣٦٥,٢٥ يوم تقريبا.

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