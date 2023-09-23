رابط رسمي.. نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

يبحث طلاب تنسيق المرحلة الثالثة عن نتيجة تقليل الاغتراب، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 – 2024، حيث أن الغرض من التحويل ليس تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

وقامت وزارة التعليم العالي بفتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

شروط وقواعد تنسيق الاغتراب 2023

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية خلال ساعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).