بالتزامن مع انتهاء الطلبة من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات وكافة المعاهد من ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023، ويبحث العديد من الطلبة عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد إعلانها، للحصول على النتيجة عقب إعلانها مباشرة من خلال الدكتور محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد اعلانها

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والرابط وموعد إعلانها.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يريد الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023، القيام بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك للاستعلام عنها عقب ظهورها مباشرة من هنا، ولكن يجب كتابة رقم الجلوس وقك بكتابة الرقم السري وتكون بشكل صحيح بدون أخطاء إملائية.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الدخول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية

اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

قم بإدخال رقم الجلوس.

قم إدخال الرقم السري.

قم بإدخال الرقم التأكيدي ثم الضغط على الخطوة الثانية.

تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وبدأ تسجيل رغبات الالتحاق في جميع الكليات والمعاهد من ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023، يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، واستمر تسجيل الرغبات من ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 إلى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 سبتمبر.

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موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر، إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 للطلاب بعد غلق موقع تلقي رغبات الالتحاق في الكليات والمعاهد من ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 بمدة 72 ساعة كحد أقصى، كما سوف يتم إعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد الموجدة من ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023.