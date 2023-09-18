موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وكيفية تسجيل الرغبات

يستمر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في استقبال استمارات تسجيل رغبات الطلاب، وذلك عقب إصدار مكتب التنسيق قرار بمد فترة التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، …) ونظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ليتمكنوا من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب الانتهاء من امتحانات القدرات وإخطار مكتب التنسيق بنتائجها والتي تساعدهم في توزيع الطلاب على الكليات التي يرغبون فيها وتوافق مجمهوعهم وتخصصهم الدراسي.

وتم تخصيص موقع مصر الرقمية لأداء كافة خدمات التنسيق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة التي يمكن للطلاب الالتحاق بها عقب مرحلة الثانوية العامة وتكون مدة الدراسة بها عامين وذلك تخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور أعباء التنسيق الورقي.

كيفية تسجيل رغبات طلاب الدبلومات 2023

يستطيع الراغبين في تسجيل رغباتهم من الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي، زارعي، تجاري، تمريض، …) ونظامها التعليمي الـ (3-5) سنوات اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تنسيق طلاب الدبلومات.

إدخال نوع الدبلوم الفني ونظامه التعليمي.

تسجيل بيانات الطالب الراغب في التنسيق بدقة.

كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الدبلوم.

تسجيل رغبات الطلاب في الخانات المخصصة ذلك.

تحميل الأوراق اللازمة للتنسيق.

وضع علامة صح في حالة إذا ما اجتاز الطالب اختبارات القدرات.

الضغط على كلمة حفظ.

أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري وذلك عقب إن كان محدد استمرار التنسيق لمدة 5 أيام فقط، وذلك في إطار مصلحة الطلاب خاصة مع كثرة عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية في الدبلومات هذا العام 2022-2023.