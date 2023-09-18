الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات بالدرجات والأوراق المطلوبة لتقديم الكليات

نتيجة تنسيق الأزهر
نتيجة تنسيق الأزهر 2024

أعلن الأزهر الشريف نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات أمس الأحد في مؤتمر صحفي بعد أن انتهت مرحلة كتابة رغبات الالتحاق بالكليات لطلاب الأزهر، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 86451، والذين تقدموا للتنسيق 72130 طالب.

ووفرت إدارة الأزهر الشريف رابط الكتروني يمكن الطالبات من الإطلاع على تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات تعرضه الدستور في التقرير التالي . 

تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات وذلك بعد أن انتهت مرحلة كتابة رغبات الالتحاق بالكليات لعدد 72130 طالب، نجح منهم 86451 طالب  ، وجاء كالتالي: 

  • كلية الطب البشري بالقاهرة      625 درجة
  • كلية طب الأسنان بالقاهرة        615 درجة
  • كلية الصيدلة بالقاهرة    607 درجة
  • كلية الهندسة بالقاهرة    591 درجة
  • كلية التمريض بالقاهرة  586 درجة
  • كلية العلوم بالقاهرة      577 درجة
  • كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام        553 درجة
  • كلية الشريعة والقانون بالقاهرة   541 درجة
  • كلية اللغات والترجمة بالقاهرة   531 درجة.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. الرابط وخطوات الاستعلام

تنسيق الأزهر 2024 علمي بنين بالدرجات والنسبة المئوية وموعد أول أيام الدراسة

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي “هنا” ، ثم قم باختيار  خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، ثم نتيجة تنسيق الأزهر 2024 ، اختر مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب، قم بإدخال رقم الجلوس، قم ببإدخال الرقم السري.، قم بإدخال الرقم التأكيدي، ثم الضغط على الخطوة الثانية فتظهر نتيجة  تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات وبنين للقسم العلمي والأدبي . 

موعد وشروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2023/2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وآخر موعد لتسجيل الرغبات

الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات 

حددت إدارة الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات والتي جاءت كالتالي: 

  • شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها.
  • استمارة تنسيق القبول بالجامعات الأزهرية.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • 6 صور شخصية حديثة.
txt

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وأخر موعد للتعديل

تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات تنسيق الأزهر 2024 كتابة رغبات جامعة الأزهر موقع التنسيق الالكتروني

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

مصدر بـ"التعليم": "السبلايز" ليس إجباريًا.. وعلى أولياء الأمور التقدم بشكاوى

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى