نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات بالدرجات والأوراق المطلوبة لتقديم الكليات

أعلن الأزهر الشريف نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات أمس الأحد في مؤتمر صحفي بعد أن انتهت مرحلة كتابة رغبات الالتحاق بالكليات لطلاب الأزهر، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 86451، والذين تقدموا للتنسيق 72130 طالب.

ووفرت إدارة الأزهر الشريف رابط الكتروني يمكن الطالبات من الإطلاع على تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات تعرضه الدستور في التقرير التالي .

تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات وذلك بعد أن انتهت مرحلة كتابة رغبات الالتحاق بالكليات لعدد 72130 طالب، نجح منهم 86451 طالب ، وجاء كالتالي:

كلية الطب البشري بالقاهرة 625 درجة

كلية طب الأسنان بالقاهرة 615 درجة

كلية الصيدلة بالقاهرة 607 درجة

كلية الهندسة بالقاهرة 591 درجة

كلية التمريض بالقاهرة 586 درجة

كلية العلوم بالقاهرة 577 درجة

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 553 درجة

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 541 درجة

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة 531 درجة.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي “هنا” ، ثم قم باختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، ثم نتيجة تنسيق الأزهر 2024 ، اختر مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب، قم بإدخال رقم الجلوس، قم ببإدخال الرقم السري.، قم بإدخال الرقم التأكيدي، ثم الضغط على الخطوة الثانية فتظهر نتيجة تنسيق الأزهر 2024 علمي بنات وبنين للقسم العلمي والأدبي .

الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات

حددت إدارة الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات والتي جاءت كالتالي: