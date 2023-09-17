موعد وشروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2023/2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور الآتية:

موعد التحويل بين كليات جامعة الأزهر 2023/2024

كان رئيس جامعة الأزهر، تحدث خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ فترة لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بأن موعد وقواعد فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بكلياتها ومعاهدها في العام الدراسي الجديد 2023-2024 هو يوم الأربعاء 20 سبتمبر الحالى وحتى الجمعة 22 سبتمبر .

وقال سلامة داود إنه سيتم تطبيق نسبة 10% من إجمالي الطلاب المقبولين بكل كلية طبقا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى ضرورة مراعاة شرطي التوزيع الجغرافي والتقدير أثناء إجراء التحويلات بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لافتا إلى أن التحويلات ستكون إلكترونيا عبر بوابة جامعة الأزهر.

التحويل بين الكليات في جامعة الأزهر 2023

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات خريجي الثانوية الأزهرية الذين لم يتمكنوا من التقديم في التنسيق في الفترة الماضية أن يسجلوا رغباتهم خلال هذه الأيام.

ويكون التحويل من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة بكلية العلوم.

وكان رئيس الجامعة قد أعلن نتيجة تنسيق العام الجامعي الجديد بحد أدنى 94.77% لكلية الطب و90.15% للهندسة.

وقال داود إنه تم افتتاح العديد من الفصول تمهيدا لتحويلها إلى كليات تضاف لكليات جامعة الأزهر الشريف، مثل فصول كلية التمريض بأسيوط ودمياط، بغرض سد العجز في مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، حيث كانت كلية التمريض مقتصرة على القاهرة فقط.

شروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر

وجاءت شروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم 2024، على النحو التالي:

- يحق التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

- يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

- كليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، يحق التحويل بينها شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

- عدم قبول تحويلات طلاب وطالبات الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة.