الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. الرابط وخطوات الاستعلام

تنسيق الثانوية الأزهرية
تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

زاد البحث عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 والحد الأدنى للالتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة الأزهر، وأعلن خلاله الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة عن الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات في مختلف محافظات الجمهورية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 والحد الأدنى للالتحاق بالكليات حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية نحو 86451 طالب وطالبة تقدم منهم لتسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق نحو 72130 طالب وطالبة حيث جاء التنسيق كما يلي:-

  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب بالقاهرة بنين وبنات 96.15 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب بدمياط بنين وبنات 95.38 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب بأسيوط بنين وبنات 94.77 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة بالقاهرة بنين 91.23 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة بقنا بنات 90.92 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات الصيدلة بالقاهرة بنين وبنات 93.54 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات الصيدلة بأسيوط بنين وبنات 92.77 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات طب الأسنان بأسيوط بنات 94.62 %.
  • الحد الأدنى للالتحاق بكليات طب اسنان بأسيوط بنين 94.31 %.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. ننشر الحدود الدنيا للكليات

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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الإستعلام عن أسماء الكليات المرشحين إليها خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023، وفقا لضوابط مكتب التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يؤدي كافة خدمات التنسيق للطلاب وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ومجموعة وشعبته الدراسية ومحل إقامته وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق الثانوية الأزهرية.
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن اسم الكلية.
  • تسجيل الرقم السري ورقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب والجامعة.
  • طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها في الكلية.


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