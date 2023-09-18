الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وآخر موعد لتسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تظهر نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عقب انتهاء مرحلة كتابة رغبات الالتحاق بالكليات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي اتجهت إلى مد فترة تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 5 أيام إضافية عن الموعد الأصلي الذي تم تحديده في 14 سبتمبر، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجه تنسيق الدبلومات الفنيه 2023 . 

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عقب انتهاء مرحلة كتابة الرغبات والتي تنتهي غدّا الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، وذلك لجميع طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات.

وتشمل نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كليات ومعاهد التعليم العالي والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، حيث يمكن للطلاب الالتحاق بالكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية.

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خطوات كتابة رغبات الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الدخول على موقع تنسيق الإلكتروني القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية لكتابة رغبات الالتحاق بالكليات من خلال الضغط على الرابط التالي : هنا.

  • قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
  • اختيار نوع المؤهل ونظام الدراسة (دبلوم صناعي، دبلوم تجاري، دبلوم زراعي، دبلوم فندقي) ونظام الدراسة (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).
  • قم بالاختيار الكليات والمعاهد المتاحة
  • بعد اختيار الكليات والمعاهد، قم بترتيبها حسب الأهمية بالنسبة لك. يجب أن يكون اختيارك الأول هو الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به أكثر من غيره.
  • الضغط على زر "حفظ":
  • بعد ترتيب رغباتك، قم بالضغط على زر "حفظ".

آخر موعد لتسجيل الرغبات

وبدأت فترة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، و من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عقب أيام من كتابتها.

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