تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر 2023 والحد الأدنى لكليات عملي بنين وبنات

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر 2023 وتنسيق كليات القسم العلمى من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل. نستعرض تفاصيلها في السطور التالية:

تنسيق جامعة الأزهر 2023 علمي

كانت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، عقدت مؤخرا مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

تنسيق كليات الصيدلة جامعة الأزهر 2023

أعلن الدكتور سلامة داود نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق ٧٢١٣٠، مشيرا إلى أن النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول بالكليات كالتالي:

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلية بجامعة الأزهر.

93.54 كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة

كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة

92.77 كلية الصيدلة للبنين بأسيوط

كلية الصيدلة للبنات بأسيوط

تنسيق جامعة الأزهر 2023 علمي بنين

96.15 كلية الطب للبنين بالقاهرة ولكلية الطب للبنات بالقاهرة

95.38 كلية الطب للبنين بدمياط ولكلية الطب للبنات بدمياط

94.77 كلية الطب للبنين بأسيوط ولكلية الطب للبنات بأسيوط

تنسيق كليات الهندسة جامعة الأزهر 2023

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

91.23 كلية الهندسة للبنين بالقاهرة

كلية الهندسة للبنات بالقاهرة

90.15 كلية الهندسة للبنين بقنا

90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا

تنسيق كليات طب الأسنان جامعة الأزهر

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

94.62 كلية طب الأسنان للبنين بالقاهرة

كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة

94.31 كلية طب الأسنان بنين بأسيوط

تنسيق كلية التمريض جامعة الأزهر 2023

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية

90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة

89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط

89.38 فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط

وشهدت جامعة الأزهر فصول علمية جديدة وهي:

فصول كلية التمريض بنات دمياط

فصول كلية التمريض بنات أسيوط

فصول كلية الهندسة بنات قنا

فصول كلية زراعة بنات القاهرة

فصول كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة إسلامية

خطوات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أن الطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية على فوري على كود خدمة ٦٤٥٢

2- الدخول على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق من هنا.

3- التوجه إلى الكلية لتقديم الملف.