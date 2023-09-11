الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 STEM

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

تعلن وزارة التعليم نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023، بعد أن فتحت باب تسجيل للخضوع لامتحان القبول بـمدارس المتفوقين 2023 عبر رابط إلكتروني خصصته لذلك وفق الشروط التي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 . 

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2023-2024، ستظهر يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2023.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم للامتحان القبول بمدارس المتفوقين  2023في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2023، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 274.5 درجة فأكثر، بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي فقط، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان 10 آلاف و500 طالب وطالبة، من جميع محافظات الجمهورية.

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

رابط الاستعلام عن نتيجة مدارس STEM 

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط لإعلان نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023  ، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف الطلاب الناجحين، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 بمجرد إعلانها بالضغط على الرابط التالي هنا.

وتعد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) مدارس حكومية دولية تستهدف الطلاب المتميزين في العلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم لهم مناهج تعليمية متطورة تركز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في مصر STEM

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في مصر STEM هي:

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في (2023/10/1) عن 18 عامًا.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.
  • أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط.
  • لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة.
  • ويتم قبول الطلاب الناجحين في امتحان القبول، الذي يعقد في شهر يوليو من كل عام، والذي يتكون من مادتين: اللغة العربية والرياضيات.
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نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023.. بالأسماء

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