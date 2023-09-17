درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
ارتفعت معدلات البحث عن درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد لعام 2023.
درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023
في هذا التقرير نعرض درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (675054) طالبة وطالبة.
في حين استنفد (5631) طالب وطالبة من القسم العلمي و (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المُعلن.
الحدود الدنيا للشعب لطلاب الثانوية العامة
تربية نوعية موسيقية عين شمس 209
تربية نوعية فنيه طنطا 208.5
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 208.5
تربية رياضية بنات بنها 208.5
تربية رياضية بنات سوهاج 208
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 208
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 208
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 208
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 208
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 207.5
ع.دولى اعلام مدينةالشروق 207.5
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 207.5
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 207
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 207
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 207
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 207
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206.5
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 206.5
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 206.5
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 206.5
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 206
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 206
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 206
تربية نوعية فنية جنوب الوادي 206
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.5
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 205.5
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205.5
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205
المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 205
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205
تربية رياضية بنات السويس 205
تربية رياضية بنين سوهاج 205
تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 212
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 211.5
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 211
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 211
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 211
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 211
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 210.5
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 210
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 210
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 210
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 210
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 209.5
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 209.5
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.5
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 209.5
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 209
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 209
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 209
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 209
الفراعنة العالي إدارة أعمال 213
العالي خدمه اجتماعيه بنها 213
نظم معلومات ادارية قطاميه 213
تربية رياضية بنات أسيوط 213
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 213
تربية فنية حلوان بالزمالك 213
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 212.5
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212.5
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 212.5
تربية نوعية موسيقية سوهاج 212
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 212
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 212
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 212
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 212
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 212
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212
تربية نوعية موسيقية القاهرة 212
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 214.5
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 214.5
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 214.5
تربية رياضية بنات الفيوم 214.5
تربية رياضية بنات بني سويف 214
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 214
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 214
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 214
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 214
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 214
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 214
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 214
ك.ت. فني صناعى بور سعيد 214
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 213.5
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5
ش.مطاعم فني سياحة قنا 213.5
تربية نوعية فنية سوهاج 213
المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 213
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 216
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 215.5
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 215.5
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 215.5
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 215
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 215
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 215
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 215
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 215
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي 214.5