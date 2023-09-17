ارتفعت معدلات البحث عن درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد لعام 2023.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

في هذا التقرير نعرض درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (675054) طالبة وطالبة.

في حين استنفد (5631) طالب وطالبة من القسم العلمي و (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المُعلن.

الحدود الدنيا للشعب لطلاب الثانوية العامة

تربية نوعية موسيقية عين شمس 209

تربية نوعية فنيه طنطا 208.5

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 208.5

تربية رياضية بنات بنها 208.5

تربية رياضية بنات سوهاج 208

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 208

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 208

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 208

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 208

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 207.5

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 207.5

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 207.5

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 207

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 207

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 207

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 207

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206.5

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 206.5

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 206.5

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 206.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 206

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 206

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 206

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 206

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.5

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 205.5

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205.5

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205

تربية رياضية بنات السويس 205

تربية رياضية بنين سوهاج 205

تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 212

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 211.5

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 211

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 211

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 211

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 211

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 210.5

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 210

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 210

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 210

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 210

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 209.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 209.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.5

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 209.5

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 209

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 209

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 209

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 209

الفراعنة العالي إدارة أعمال 213

العالي خدمه اجتماعيه بنها 213

نظم معلومات ادارية قطاميه 213

تربية رياضية بنات أسيوط 213

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 213

تربية فنية حلوان بالزمالك 213

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 212.5

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212.5

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 212.5

تربية نوعية موسيقية سوهاج 212

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 212

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 212

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 212

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 212

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 212

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212

تربية نوعية موسيقية القاهرة 212

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 214.5

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 214.5

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 214.5

تربية رياضية بنات الفيوم 214.5

تربية رياضية بنات بني سويف 214

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 214

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 214

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 214

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 214

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 214

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 214

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 214

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 214

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 213.5

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5

ش.مطاعم فني سياحة قنا 213.5

تربية نوعية فنية سوهاج 213

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 213

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 216

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 215.5

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 215.5

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 215.5

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 215

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 215

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 215

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 215

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 215

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي 214.5