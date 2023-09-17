نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومى

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومي، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، على جوجل، من اولياء أمور الطلاب، المتقدمين بالمدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وللحصول على النتيجة بالرقم القومي، يستطيع لأولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي، والحصول على نتيجة تنسيق القبول المرحلة الأولى، وذلك من خلال الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

خطوات القبول بالمدارس التجريبية 2023

ويتبع أولياء الأمور، خطوات الدخول على الرابط السابق، وكتابة الرقم القومي، المدون على شهادة ميلاد الطفل، في حالة قبول الطالبـ سيتم إعلان النتيجة، بإسم المدرسة التي تم القبول بها، في حالة عدم قبول الطالب، يتم كتابة لم تظهر بعد ، وفي هذه الحالة سيتم متابعة الطلب.

وطالبت مديرية التربية والتعليم، باتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها).

دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥)عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً ، لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط . لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

3- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

خطوات اتباع طلبات القبول بالمدارس التجريبية

ولكن في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية، يجب اتباع التعليمات والشروط الآتية:

متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .

جدير بالذكر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، نهاية شهر سبتمبر الجاري، لجميع انواع المدارس، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.