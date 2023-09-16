نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023، تبحث أولياء أمور التلاميذ المتقدمين بـمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، عن رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2023/2024، عبر محركات البحث جوجل.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول عبر الرابط التالي، والحصول على نتيجة تنسيق القبول المرحلة الأولى بالرقم القومي الخاص بالطفل المدون بشهادة الميلاد، وذلك من خلال الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وبعد الدخول على الرابط، وكتابة الرقم القومي، سيتم إعلان النتيجة، في حالة قبول الطالب ، أو كتابة لم تظهر بعد، في حالة عدم قبول الطالب، وفي هذه الحالة سيتم متابعة الطلب.

خطوات القبول بالمدارس التجريبية 2023

وطالبت مديرية التربية والتعليم، باتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها ).

اولا: دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥)عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

ثانيا: لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

ثالثا: لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

رابعاً : ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

خطوات اتباع طلبات القبول بالمدارس التجريبية

ولكن في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية، يجب اتباع التعليمات والشروط الآتية:

اولا : متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

ثانيا: لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

ثالثا: لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .

جدير بالذكر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، نهاية شهر سبتمبر الجاري، لجميع انواع المدارس، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

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