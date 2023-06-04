الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نتيجة التقديم لرياض الأطفال المدارس التجريبية، ارتفعت معدلات البحث بجوجل، بهذه الكلمات البحثية من أولياء أمور، للتعرف على نتيجة تقديم رياض الأطفال 2023 .

رابط تقديم رياض الاطفال بالمدارس التجريبية 2024

ومازالت تتيح وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ، ويستمر التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، حتى نهاية الشهر الجاري، ولا يجوز الاستثناء من موعد تقديم رياض الاطفال 2023 ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الامر اثناء فترة التسجيل على الموقع وحتي إعلان نتيجة تنسيق القبول، وأن التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الأقامة محافظة القاهرة.

رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024

شروط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد والأوراق المطلوبة 2023

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

ومن المقرر، أن تعلن نتيجة القبول بالمرحلة الأولي للمدارس الرسمية لغات، بداية من منتصف شهر اغسطس المقبل، بعقد غلق باب التقديم بوقت كاف.

وأصدرت مديرية تعليم القاهرة، تعليمات مهمة بشأن التسجيل على الموقع الإلكتروني، بضرورة أن تكون البيانات المدونه صحيحة، وفى حالة القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، مع دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

وحذرت مديرية التعليم بالقاهرة، من حدوث اي تزوير أو خطأ في البيانات، سيقوم ولي الأمر بتحميل المسؤلية القانونية.

وطالبت المديرية، بضرورة ولي الأمر بمتابعة النتائج بشكل مستمر فقط في المدة المحددة، ودفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يومًا وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

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