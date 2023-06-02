مع بدء استعدادات العام الدراسي الجديد، بدأ جميع أولياء الأمور بالبحث والاستفسار عن شروط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد والأوراق المطلوبة 2023، وموعد التقديم في جميع المحافظات، للتعرف على جميع الأوراق المطلوبة بالمدارس الرسمية لغات أو المدارس الرسمية العادية، وفي هذا الإطار كشف الدكتور محمد عبد التواب، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن ميعاد وخطوات وشروط التقديم.



شروط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد والأوراق المطلوبة 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير شروط تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات إلكترونيا والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة في تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات إلكترونيا

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إنه قد تقرر بدء التسجيل والتقديم لرياض الأطفال 2022/2023 في كافة المحافظات، إلكترونياً، وكذلك في الصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية «مدارس عربي - مدارس لغات» ويتيح التعرف على جميع الأوراق المطلوبة والميعاد من خلال التطبيق الإلكتروني بالتقديم في بوابة مركز المعلومات بالوزارة، وكذلك ابتداء من اليوم الأول في شهر يونيو القادم وحتى نهايته.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بني سويف، إلى شروط تقديم رياض الأطفال لعام 2023/2024 في كافة المحافظات.. والتعرف على جميع الأوراق المطلوبة و الميعاد وتضمنت الشروط:

لا يقل عمر المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات.

لا يقل عمر المتقدم للصف الأول الابتدائي عن سن 6 سنوات، ولا يزيد عن سن 9 سنوات.



رابط تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات



وأكد وكيل تعليم “بني سويف” عن إتاحة وزارة التربية والتعليم في مصر رابط تقديم رياض الأطفال لعام 2023/2024 في كافة المحافظات، وللتعرف على جميع الأوراق المطلوبة والموعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم، من هنا.

وأشار وكيل التعليم إلى أنه عقب انتهاء فترة التسجيل يتاح لولي الأمر متابعة نتائج القبول المبدئي عبر نفس الموقع الإلكتروني، وبعد الإعلان، سيتوجه ولي الأمر للمدرسة للقيام بتسليم الملف الورقي الخاص بالتلميذ، ومتابعة موقف التسليم للملف للمدرسة، عقب الانتهاء من فحص “الملف الورقي” والتأكد من الاستيفاء للشروط المطلوبة.



تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات.. الأوراق المطلوبة



وحددت وزارة التربية والتعليم جميع الأوراق التي سيتم تقديمها من ضمن ملف التلميذ في المدرسة التي سيتم الالتحاق بها بعد التقديم إلكترونيا وهي:



شهادة ميلاد الطالب حديثة، وتكون 2 نسخة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

تقديم البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.