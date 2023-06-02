الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 والأوراق المطلوبة

طلاب الازهر
طلاب الازهر

يفتح قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشريف بمصر، أبوابه قبل بدء كل عام دراسي جديد للقيام باستقبال كافة طلبات التحاق الطلبة الجدد، لذا يهتم الكثير من الأولياء الأمور بمعرفة تفاصيل تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 / 2024، والأوراق والشروط المطلوبة.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 / 2024

تستعرض “الدستور” بهذا التقرير شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 / 2024 والأوراق المطلوبة.

ويقبل الأزهر الشريف بمصر بكل عام دراسي جديدة الطلاب الجدد في مراحل مرحلة رياض الأطفال وفي الصف الأول الابتدائي، وذلك يكون على مستوى المعاهد الابتدائية الأزهرية في مختلف أنواعها العادية، والأنواع النموذجية، والخاصة.

موعد التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري 2023
 

يعلن قطاع المعهد الأزهرية في مصر قبل بدء العام الدراسي الجديد وتكون بفترة كافية لفتح باب القبول للالتحاق بجميع مراحل رياض الأطفال وأيضا الصف الأول الابتدائي الأزهري، وحيث أن يكون ذلك خلال شهر يونيو وشهر يوليو في كل عام ميلادي وذلك على أقصى تقدير.

أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

ويتطلب التقديم لمرحلة الصف الأول الابتدائي الأزهري بالعام الدراسي الجديد، وتسليم ولي الأمر العديد من الأوراق والمستندات الرسمية والتي تتعلق به وبالطلاب، وهي تتمثل في الآتي:

  1. تسليم ملف التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي الأزهري والذي يتوفر في المكتبات.
  2. تقديم الاستمارة الصحية عقب ملئها من جانب في الإدارة الصحية المتواجدة بالمراكز  والوحدات الصحية التي تتبع لوزارة الصحة والسكان.
  3. تسليم عدد 6 من الصور الشخصية الحديثة للطفل أو الطفلة تكون بمقاس 4×6 وبخلفية بيضاء.
  4. تقديم صورة ضوئية تكون من الرقم القومي للأب أو الأم  وعلى أن تكون سارية.
  5. تقديم صورة ضوئية بفاتورة مياه أو كهرباء وذلك لإثبات محل إقامة الطفل.
  6. إرفاق الدمغات التعليمية والدمغات الصحية والمتوفرة بمكاتب البريد.

المستندات المطلوبة وشروط التقديم على رياض الأطفال 2023-2024 الأزهري

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023
 

ويتطلب التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي الأزهري توافر العديز من الشروط في الطالب المتقدم، والتي تتمثل في التالي:

  • بلوغ الطفل لعمر 6 سنوات كحد أدنى و9 سنوات كحد أقصى.
  • يتاح قبول الأطفال لعمر أقل من ست سنوات بـ6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.
  • أن يكون محل إقامة التلميذ في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.
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