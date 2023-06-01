خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية

خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث في بداية اليوم لمعرفة التفاصيل، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات من كل مكان لمعرفة خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 في إطار توجُّه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحول الرقمي، وتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وتزامناً مع عمليات البحث المكثفة لمعرفة كيفية التقديم للصف الاول الابتدائي 2023، يرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 ورابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية لعام 2023-2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بداية تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، بداية من يوم الخميس الموافق 1 من شهر يونيو القادم ويستمر حتى 30\6\2023، عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: من هنا.

خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي 2023

يستطيع الآن أولياء الأمور التقديم لأطفالهم من خلال رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1 - في البداية يقوم ولي الأمر بالدخول أولاً إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من الرابط التالي من هنا.

2 - وفي الخطوة الثانية سيقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع التقديم عليه أن إنشاء حساب جديد.

3 - سقوم ولي الامر بتسجيل الرقم السري، لـ تقديم الصف الأول الابتدائي.

4 - وبعد التقديم إلكترونيا، على ولى ألامر متابعة نتيجة القبول المبدئي لـ تقديم الصف الأول الإبتدائى من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.