الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والخطوات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يبحث عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور عن موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والخطوات، وذلك عقب أن أعلنت الكثير محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والخطوات

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 وخطوات التقديم

موعد تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

يحدد كل محافظ ميعاد التقديم في تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية 2023 بالعديد من الأيام، وذلك من أجل حصول الطلبة على درجات في عدد من المواد الدراسية، إذا أن تم التأكد من حدوث خطأ بعملية التصحيح.

خطوات التقديم بتظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023

تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023، يتم التقديم على التظلمات لنتيجة الصف الثالث الإعدادي في 2023 عبر الخطوات الأتية..

  • التوجه لشؤون الطلبة في الإدارة التعليمية التابعة بمدرسة الطالب، الراغب بتقديم التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية 2023.
  • تسديد جميع رسوم تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عن كل مادة يريد التلميذ في التظلم عليها.
  • إحضار إيصال لرسوم تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023.
  • إحضار طلب بالمواد التي يكون التظلم عليها.
  • يسلم طلب تظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 باجنة النظام والمراقبة التابع لها التلميذ.
  • مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن للطالب وولى أمره فقط بالدخول في لجنة النظام والمراقبة لمطالعة جميع أوراق الإجابة أثناء الإجراء لتظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة البحيرة

يذكر أن يوسف الديب، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قام بتحديد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة البحيرة، حيث يكون من المقرر أن ستكون في يوم 3 يونيو 2023 القادم، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، والقيام بالإعلان عن أسماء العشرة الأوائل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2023

موعد تظلمات الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة الإسماعيلية

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد بحيري، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم، قام بالإعلان عن ميعاد تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن ستكون اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منذ أيام قليلة، بعد اعتماد اللواء شريف بشارة، بصفته محافظ الإسماعيلية للنتيجة، والقيام بالإعلان عن أسماء العشرة الأوائل.

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