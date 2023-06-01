يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2023، بعد تزايدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث ظهرت النتيجة أغلب محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2023

وأضافت التقارير أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية وفي نفس التوقيت سوف تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية لكل الطلاب، من خلال موقع بوابة محافظة الشرقية (من هنا).

يذكر أن 20 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية ويبلغ عدد الطلاب المسجلين بالشهادة الإعدادية 2023 نحو 138 ألف طالب وطالبة موزعين على نحو 761 لجنة امتحانية.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

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تناولنا فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية فور ظهورها، وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع درجات نتيجة الإعدادية، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.