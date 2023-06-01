الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تعرف على رابط نتيجة الصف الثاني ثانوي الترم الثاني 2023

الصف الثاني ثانوي
الصف الثاني ثانوي

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي لعام 2023، وأولياء أمورهم عبر السوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن رابط نتيجة الصف الثاني ثانوي الترم الثاني 2023.

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الصف الثاني ثانوي الترم الثاني 2023، في سياق السطور التالية.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحانات الترم الثاني في جميع المدارس، وحيث لم تتلق غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم أي بلاغات خلال سير الامتحانات في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية، وبدأت عمليات التصحيح والتدقيق لإجابات الطلاب في صفوف النقل بالثانوية العامة تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الصف الثاني ثانوي الترم الثاني 2023

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الدخول مباشر إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اللينك التالي
https://www.natiga4dk.net/secondsecondary/
ومن ثم يتم كتابة بيانات الطالب “الاسم بصيغة ثلاثية- رقم الجلوس- تحديد القسم علمي / أدبي”.
إدخال كود الطالب.
تحديد المحافظة التابعة لها مدرسة الطالب.
وأخيراً النقر على النتيجة.
وعلى الفور سوف تظهر أمام المستعلم نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 بكود الطالب الترم الثاني.


توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023


يتم توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 على الفصلين الدراسيين، حيث يقسم درجة المادة الدراسية التي يمتحن فيها الطالب على ترمين، لتكون درجات سنة ثانية ثانوي للعام الدراسي كاملاً كما يلي:

مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي (50 درجة).
مادة اللغة الأجنبية الأول للصف الثاني الثانوي (40 درجة)
مادة اللغة الأجنبية الثانية (30 درجة).

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023


مادة تطبيقات رياضة – الصف الثاني الثانوي (30 درجة)
مادة تاريخ ثانية ثانوي (30 درجة)
مادة الجغرافيا (30 درجة)
مادة الفلسفة (30 درجة)
مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (40 درجة).
مادة علم نفس واجتماع (30 درجة).
مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي (30 درجة).
مادة الفيزياء – ثانية ثانوي (30 درجة).
مادة الأحياء – الصف الثاني الثانوي (30 درجة).
 

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