ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، بعد اعتمادها مساء أمس الأربعاء، حيث أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022-2023 (الدور الأول) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023، من خلال الخط الأرضى 09000160 أو من أي محمول 5960.

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ولم تعلن مديرية التعليم بالجيزة عن رابط للحصول على النتيجة حتي الآن، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة الكترونيًا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الساعات القليلة المقبلة (من هنا).

نتيجة اعدادية الجيزة

نسبة النجاح فى نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85.17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91،67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.



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وفى ذات السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة، مساء أمس الأربعاء 31 مايو 2023، من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، داخل ديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 85.1% للشهادة العامة، وبنسبة نجاح 100% للشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع.