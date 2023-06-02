الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023 والخطوات الكاملة لتقديمه

تظلمات الاعدادية
تظلمات الاعدادية

يبدأ تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 يوم الأحد المقبل، وفقا لبعض المديريات التعليمية على مستوى المحافظات التي أعلنت النتيجة.

رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2023

عن رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023، أعلنت مديريات التربية والتعليم التي ظهرت بها النتائج، فإن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والتي تقدر بـ 35 جنيها للمادة الواحدة خلال الفصل الدراسي الجاري.

 

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخطوات الخاصة بتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 فعليك أولا كطالب أو ولى الأمر الدفع بكنترول الإعدادية على أن يكون الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع و يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة.

 

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

وعن آليات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه فى يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً، و يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بعض الإرشادات التى تحدث أثناء تقديم التظلمات الخاصة بالشهادة الاعدادية حيث يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ويقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له، وأيضًا  يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة على أن يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة ويتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2023 الشهادة الإعدادية 2023 تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية 2023 رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 الصف الثالث الاعدادي 2023

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

قبل العيد.. أسعار اللحوم "قائم" اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس