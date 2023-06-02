رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023 والخطوات الكاملة لتقديمه

يبدأ تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 يوم الأحد المقبل، وفقا لبعض المديريات التعليمية على مستوى المحافظات التي أعلنت النتيجة.

رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2023

عن رسوم تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023، أعلنت مديريات التربية والتعليم التي ظهرت بها النتائج، فإن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والتي تقدر بـ 35 جنيها للمادة الواحدة خلال الفصل الدراسي الجاري.

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخطوات الخاصة بتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 فعليك أولا كطالب أو ولى الأمر الدفع بكنترول الإعدادية على أن يكون الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع و يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة.

وعن آليات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه فى يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً، و يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بعض الإرشادات التى تحدث أثناء تقديم التظلمات الخاصة بالشهادة الاعدادية حيث يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ويقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له، وأيضًا يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة على أن يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة ويتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.