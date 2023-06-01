موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي أمس، كثر التساؤل عن موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، بالتزامن مع اعتمادها من اللواء أحمد راشد، بصفته محافظ الجيزة، بنسبة نجاح حوالي 85.17%.

وجاءت نسبة النجاح لإتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي حوالي 85,17%، حيث أن بلغ إجمالى المتقدمين لتأدية الامتحانات عدد 189318 طالبا وطالبة، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة الناجحين 159726 طالبا وطالبة، وكذلك بلغ إجمالي عدد الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية 255 حوالي طالبا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

وتنشر “الدستور” في هذه السطور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ومن المقرر أن سيتم نشر نتائج الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني بالعام التعليمي الحالي 2022-2023 بمحافظة الجيزة على موقع النتائج الرسمي، وذلك بعد اعتمادها رسميا من خلال المحافظ، “اللواء أحمد راشد”، مساء يوم الأربعاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2023

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023 (من هنا).

وسوف تتضمن النتائج أسماء الطلبة والطالبات الذين قد اجتازوا الامتحانات وحققوا النجاح بالمادة، وذلك طبقا لقرارات وزارة التعليم الحكومية المصرية للحفاظ على خصوصية الطلبة.

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

ويأتي ذلك تحت إطار التسهيل والتحسين لعملية الحصول على النتائج لكافة الطلاب وأولياء الأمور، ولتجنب الازدحام في داخل المؤسسات التعليمية، ويعكس هذا الإجراء التزام المحافظة بالتحسين لجودة التعليم ولتيسير عملية الوصول للنتائج وتكون بأسرع وقت ممكن.

ويجدر الإشارة إلى أنه يتاح للطلبة وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عن طريق إدخال “رقم الجلوس” الخاص بهم بالموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، عقب إعلان النتائج رسميًا من هنا.

وكان طلبة الشهادة الإعدادية العامة في محافظة الجيزة في مدارس العربي واللغات قد أدوا امتحانات الدور الأول بالفصل الدراسي الثاني في الفترة من السبت 20 مايو 2023 وحتى الخميس 25 ماية 2023.

ولا سيما أن مديرية مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أعلنت أن جميع الإدارات التعليمية ستبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق يوم 4 يونيو 2023 تلقى قبول كافة التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك يكون عن طريق الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة، ولمدة حوالي خمسة عشر يوما وتكون من تاريخ إعلان النتيجة، وتكون برسوم قدرها مبلغ 35 جنيها للمادة.