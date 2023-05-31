الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2022/ 2023 بنسبة نجاح 85.1%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190533 طالبا، حضر منهم 184352 طالبًا، ونجح 156799 فقط.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس (من هنا).

تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 54.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 259 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، وأن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني

  • الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة (من هنا).
  • الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على عرض النتيجة.
  • سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني.

نوزيع درجات المواد للصف الثالث الإعدادي

  • درجات مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.
  • درجات مادة العلوم للشهادة الإعدادية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.
  • درجات مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.
  • درجات مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.
  • درجات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

تناولنا في هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، مع خالص التمنيات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالنجاح والتوفيق

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