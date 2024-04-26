أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات شم النسيم في جميع المحافظات ويكثر التساؤل لمعرفة موعد إجازة البنوك في شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا عبر جوجل خلال الساعات الأخيرة، حيث ستكون الإجازة مدفوعي الأجر لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وجميع الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، ولشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأيضا القطاع الخاص.

موعد إجازة البنوك في شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية موعد إجازة شم النسيم، وكذلك عدد أيامها عقب ضم إجازة عيد العمال.

عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال

قرر مجلس الوزراء بأن سيكون يوم الأحد الموافق 5 في شهر مايو عام 2024 ميلادية، تكون إجازة رسمية، وذلك بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق “الأول من شهر مايو”، كما قرر أيضا أن سيكون يوم الإثنين الموافق 6 في شهر مايو عام 2024 ميلادية تكون إجازة رسمية، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، لكي يكون عدد أيام الإجازات عقب إضافة ليومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، ستبدأ من الجمعة 3 مايو حتى يوم الاثنين 6 مايو.

وتبدأ البنوك العمل من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 عقب الاجازات الرسمية.

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عدد أيام الإجازات المتبقية في شهري إبريل ومايو 2024

ووفقًا لقرار ترحيل الإجازات، ستكون إجازات شهري إبريل ومايو 2024 عددها 7 أيام لموظفي الحكومة وخاصة المسيحيين وستتمثل فيما يلي: