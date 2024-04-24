الجريدة الرسمية: 5 و6 مايو المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم وعيد العمال

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قراري رئيس مجلس الوزراء، الأول برقم 1455لسنة 2024 بشأن أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

عيد العمال

والقرار الثاني بشأن أن يكون يوم الأحد الموافق ٥ من شهر مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1355 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ١٩٧٨؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة ١٩٩١؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 2003؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، قــــــرر:

عيد شم النسيم

( المادة الأولى ) يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1445ﻫ ( الموافق 23 أبريل سنة 2024م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى.

يكون يوم الأحد الموافق ٥ من شهر مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام ٢٠٢٤ ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.