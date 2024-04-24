منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد: استمرار المبادرة لحين الانتهاء من عيد شم النسيم

أعلن وساط الصفتي، منسق حملة مقاطعة الأسماك، أن أسعار السمك في بورسعيد كانت باهظة بصورة كبيرة، وتم إجراء حوار مسبق مع التجار لمحاولة خفض هذه الأسعار، ولكن جاء الحوار دون جدوى.

ارتفاع أسعار الأسماك



وقال وساط الصفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”،:" ناشدنا أهالي محافظة بورسعيد لمقاطعة الأسماك في المحافظة لمدة أسبوع كامل، وبالفعل كانت هناك استجابة كاملة من الأهالي لهذه المبادرة".

مبادرة مقاطعة الأسماك



وأضاف في حديثه، أن مبادرة مقاطعة الأسماك وصلت لأكثر من ١٣ محافظة، وبالفعل أسعار السمك انخفضت بصورة كبيرة.

وتابع:" أعلنا، أمس، استمرار المقاطعة لحين انتهاء أعياد شم النسيم لعدم إتاحة الفرصة مرة أخرى أمام التجار لاستغلال المواطنين، كما تم غلق ٥٠٪ من المحلات التجارية المختصة ببيع الأسماك لعدم وجود تردد على تلك المحلات التجارية".