أطفال دراما رمضان فى ضيافة "الستات مايعرفوش يكدبوا"

استضاف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مجموعة من الأطفال الذين شاركوا ونجحوا في دراما رمضان 2024.

نجوم صغار يتألقون في دراما رمضان

جاءت الحلقة في إطار تسليط الضوء على مسلسلات رمضان بعنوان “نجوم صغار يتألقون في دراما رمضان"، خاصة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت الكثير من الأعمال الدرامية الرمضانية الهادفة هذا العام، ولهذا حرص ”الستات مايعرفوش يكدبوا" على تسليط الضوء على الأطفال الأبطال الذين شاركوا في تلك الأعمال الدرامية.

وحرص البرنامج على استضافة مجموعة من الأطفال الذين لمعت أسماؤهم هذا العام في دراما رمضان مثل الطفلة ليا سويدان التي قدمت دورًا مميزًا في مسلسل «بيت الرفاعي»، كما استضاف البرنامج الطفل سليم يوسف الذي قدم دورًا مؤثرًا في مسلسل بدون سابق إنذار، بالإضافة إلى أطفال مسلسل إمبراطورية ميم؛ آدم وهدان وريمون توفيق وبيرلا أبو المجد، وكذلك مخرج العمل محمد سلامة بعد نجاح مبهر للمسلسل.

أبطال الأعمال الدرامية هذا العام

كما كان من بين الحاضرين في هذه الحلقة الطفل عمر عيسى الذي شارك في مسلسل الحشاشين بدور مميز جسد خلاله شخصية كريم عبدالعزيز وهو صغير، والطفل منذر مهران، الذي تألق في مسلسلي جودر وحق عرب.