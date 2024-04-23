محمد سلامة: كواليس عمل "إمبراطورية ميم" كانت شيقة

أعرب محمد سلامة، مخرج مسلسل “إمبراطورية ميم”، عن سعادته بالأطفال الذين شاركوا في مسلسل “إمبراطورية ميم”، قائلًا: “كواليس العمل كانت شيقة بصورة كبيرة”.

“إمبراطورية ميم”

وأضاف محمد سلامة، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: "أنا خفت جدًا في بداية المسلسل، خاصة أن قصة العمل مأخوذة من كتابات الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض لأول مرة كفيلم سينمائي بطولة الفنانة فاتن حمامة وأحمد مظهر، ولكن مع إضافة بعض الشخصيات للعمل أصبح هناك تميز وفرق كبير بين العمل السينمائي القديم والمسلسل".

وأشار إلى أن مسلسل الحشاشين من أجمل الأعمال الفنية التي تم تقديمها في موسم رمضان الماضي، حيث كانت هناك دقة في جميع تفاصيل العمل بصورة ظهرت واضحة على شاشة التليفزيون.

أبطال العمل

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.