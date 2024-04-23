الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كل قطعة ملابس تحمل قصة.. إحدى صانعات التلي تكشف عن تجربتها في مزاولة الحرفة

ليلى جابر
ليلى جابر

كشفت ليلى جابر، إحدى صانعات التلي، عن تجربتها في مزاولة هذه الحرفة وصناعتها، قائلة إنها بدأت الحرفة في الـ 16 من عمرها، من خلال حضورها تدريب في إحدى جمعيات صناعة التلي في محافظة سوهاج.

صناعة التلي 

وقالت ليلى جابر، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إنّ فترة تدريبها في إحدى جمعيات صناعة التلي استغرقت حوالي 15 يومًا حتى تمكنت من إتقان المهنة.

عوامل إتقان المهنة

وتابعت: "قطعة الملابس يمكن أن تأخذ 15 يوما أو أكثر، وقمت بتعليم عدد من أفراد عائلتي، بدأت بابنة أخي وزوجته، وأخيرًا ابنتي ذات الـ9 أعوام، وبنتي لسه بتتعلم الغرز عشان عندها دراسة، فأكثر الوقت اللي بتشتغل فيه هي الإجازة".

واستطردت: "غرز التلي واحدة باختلاف أشكال التصاميم، وأقوم بصناعة كل قطعة من الملابس بناءً على قصة معينة".

ليلى جابر السفيرة عزيزة صناعة التلي دي ام سي برنامج السفيره عزيزه

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