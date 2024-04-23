الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشاري طب نفسي يكشف مخاطر وأضرار إصابة المراهقين بمرض "ثنائي القطب" (فيديو)

ثنائي القطب
ثنائي القطب

قال الدكتور محمد الشامي، استشاري الطب النفسي، إن مرض ثنائي القطب عبارة عن نوبات من التقلبات المزاجية الشديدة، ويصل الأمر إلى حد الاكتئاب الشديد أو الوصول إلى مرحلة الهوس أي النشاط الزائد.

 

وأكد الدكتور محمد الشامي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشخصيات المصابة بمرض ثنائي القطب تكون على غير إدراك أو وعي كافي في مرحلة الهوس، ولهذا يصبح هناك تردد شديد في الذهاب لطبيب بسبب ضعف الإدراك أثناء النوبة.

نوبات الاكتئاب والهوس 


وأضاف في حديثه، أن هذا المرض بمثابة نوبة وليس اضطراب في الشخصية، وهذا المرض ليس مرتبط بعمر معين ولكنه يكثر في مرحلة المراهقة.

وأشار إلى أن أطباء الطب النفسي يقوموا بمنح أدوية وقائية للتخلص من هذه النوبات مدى العمر.

محمد الشامى استشاري الطب النفسي مرض ثنائي القطب السفيرة عزيزة دي ام سي

مواد متعلقة

الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة لتصل بالقاهرة الكبرى لـ41 درجة مئوية

إسلام الكتاتني: جماعة الإخوان لا تقبل فكرة النقد حتى هذه اللحظة

أستاذ دراسات بيئية: نتوقع تخطي حرارة كوكب الأرض الـ 1.5 درجة مئوية بحلول 2030

"المصري للفكر والدراسات": لا يوجد ضمانات لمنع وجود تصعيد في المنطقة

أستاذ تخطيط: المدن السكنية الجديدة أمان حقيقي للمواطنين

أحمد موسى: ردود أفعال إيجابية حول أسعار السلع لأول مرة منذ 4 سنوات

تراجع الأسعار لـ 70%.. أحمد موسى يشيد بحملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد

أحمد موسى ينصح المواطنين بوزن رغيف العيش والإبلاغ عن المخالفين

الأكثر قراءة

1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك