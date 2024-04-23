استشاري طب نفسي يكشف مخاطر وأضرار إصابة المراهقين بمرض "ثنائي القطب" (فيديو)

قال الدكتور محمد الشامي، استشاري الطب النفسي، إن مرض ثنائي القطب عبارة عن نوبات من التقلبات المزاجية الشديدة، ويصل الأمر إلى حد الاكتئاب الشديد أو الوصول إلى مرحلة الهوس أي النشاط الزائد.

وأكد الدكتور محمد الشامي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشخصيات المصابة بمرض ثنائي القطب تكون على غير إدراك أو وعي كافي في مرحلة الهوس، ولهذا يصبح هناك تردد شديد في الذهاب لطبيب بسبب ضعف الإدراك أثناء النوبة.

نوبات الاكتئاب والهوس



وأضاف في حديثه، أن هذا المرض بمثابة نوبة وليس اضطراب في الشخصية، وهذا المرض ليس مرتبط بعمر معين ولكنه يكثر في مرحلة المراهقة.

وأشار إلى أن أطباء الطب النفسي يقوموا بمنح أدوية وقائية للتخلص من هذه النوبات مدى العمر.