مؤسسة مبادرة "أحفاد الزيتون": نهدف تعليم أطفال فلسطين وتأهيلهم نفسيًا

قالت إسراء علي، مؤسسة مبادرة «أحفاد الزيتون»، إن هذه المبادرة تهدف تعليم أطفال غزة في مصر، معبرة:" أعيش في كندا طوال حياتي ولم أولد في مصر، ودرست التسويق ونظم ومعلومات، وعندما جئت إلى مصر قمت بالانضمام إلى المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح".

“أحفاد الزيتون”

وأكدت إسراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الدولة المصرية تقوم برعاية الأشقاء القادمين من فلسطين قبل وبعد الحرب، معبرة:" قابلت عائلات وأسر الأطفال الفلسطينيين الذين جاءوا إلى مصر لتلقي العلاج قبل وبعد الحرب، وأنا كان نفسي أدعم بلدي وأساعد أهلها، وبالتالي فكرت بجدية العودة إلى الوطن".

وتابعت:" دعمت أطفال غزة من خلال عدة طرق أبرزها توفير ألعاب إيجابية بعيدة عن العنف لهم لتزيد من رفع روحهم المعنوية، كما قررت وضع برنامج لتعليم هؤلاء الأطفال، فهم لا يذهبون للمدارس ويعانون اضطرابات في النوم وعد انتظام مواعيده، كما أنهم مازالوا يعانون آثار الحرب والصدمة".

تعليم أطفال فلسطين

واستطردت:" أهدف من هذه المبادرة السامية أن يشعر الطفل بالتعافي الكامل من الصدمة التي تعرض لها في فلسطين على أيدي الكيان الصهيوني بجانب عامل التعليم".