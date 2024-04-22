الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤسسة مبادرة "أحفاد الزيتون": نهدف تعليم أطفال فلسطين وتأهيلهم نفسيًا

مبادرة «أحفاد الزيتون»
مبادرة «أحفاد الزيتون»

قالت إسراء علي، مؤسسة مبادرة «أحفاد الزيتون»، إن هذه المبادرة تهدف تعليم أطفال غزة في مصر، معبرة:" أعيش  في كندا طوال حياتي ولم أولد في مصر، ودرست التسويق ونظم ومعلومات، وعندما جئت إلى مصر قمت بالانضمام إلى المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح".

“أحفاد الزيتون”

وأكدت إسراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الدولة المصرية تقوم برعاية الأشقاء القادمين من فلسطين قبل وبعد الحرب، معبرة:" قابلت عائلات وأسر الأطفال الفلسطينيين الذين جاءوا إلى مصر لتلقي العلاج قبل وبعد الحرب، وأنا كان نفسي أدعم بلدي وأساعد أهلها، وبالتالي فكرت بجدية العودة إلى الوطن".

وتابعت:" دعمت أطفال غزة من خلال عدة طرق أبرزها توفير ألعاب إيجابية بعيدة عن العنف لهم لتزيد من رفع روحهم المعنوية، كما قررت وضع برنامج لتعليم هؤلاء الأطفال، فهم لا يذهبون للمدارس ويعانون اضطرابات في النوم وعد انتظام مواعيده، كما أنهم مازالوا يعانون آثار الحرب والصدمة".

تعليم أطفال فلسطين

واستطردت:" أهدف من هذه المبادرة السامية أن يشعر الطفل بالتعافي الكامل من الصدمة التي تعرض لها في فلسطين على أيدي  الكيان الصهيوني بجانب عامل التعليم".

إسراء علي أحفاد الزيتون السفيرة عزيزة دي ام سي تعليم أطفال فلسطين

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

أب ينتحل صفة ضابط.. تفاصيل إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالمعادى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال