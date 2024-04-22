أستاذ تخطيط: المدن السكنية الجديدة أمان حقيقي للمواطنين

قال د.إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن المدن الجديدة أتاحت فرصة لنقل مجموعة من الأنشطة العمرانية التي كانت داخل المدن القديمة، ولهذا أصبحت المدن الجديدة مناطق تفريغ للإزدحام الذي كان يوجد في المدن القديمة.

البنية التحتية السكنية العمرانية الجديدة

وأكد رأفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن المدن القديمة يمكن إعادة استغلالها في الأنشطة الخدمية، مع إمكانية تجديد مرافق البنية التحتية السكنية والخدمية في تلك المناطق التي أوشكت على التهالك.

المدن السكنية الجديدة

أضاف أن المدن السكنية الجديدة بمثابة أمان حقيقي للمواطنين، خاصة وأن هذه الوحدات السكنية تناسب كافة الشرائح المجتمعية.

أشار إلى أن الدولة المصرية حرصت كل الحرص على توفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار متفاوتة، بحيث يستطيع الشباب حجز وحدة سكنية في قدراته المالية.