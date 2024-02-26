إسلام الكتاتني: الاستغلال شعار جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن الاستغلال هو شعار جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.

تطرف الإخوان

وأكد الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن شخصية الإخواني حسن البنا شخصية برجماتية بحتة، وبنى فكرة الجماعة على المصلحة، أي أن تعلو مصلحة الجماعة وأهدافها على مصلحة الدين والوطن.

وأضاف في حديثه، أن جماعة الإخوان كانت تعمل على توظيف الآيات القرآنية بما يتوافق مع مصالحهم الشخصية فقط دون النظر إلى مصالح الوطن والدين.

استغلال الإخوان

وأشار إلى أن الإخوان انقلبوا على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما فشلوا في تطويعه بما يتوافق مع أهدافهم.

وكان قد أكد مسبقًا، أن الإخوان لم يتجاوزوا لحظة 30 يونيو ولن يتجاوزوها، وستظل مستحوذة على أفكارهم ويوجد نوع من الغل لديهم حتى لشخص الرئيس.