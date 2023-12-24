إسلام الكتاتنى: الإخوان الإرهابية يعيشون فى صدمة ولا يصدقون ماحدث بالانتخابات

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي: “إننا اعتدنا طوال الوقت على الأكاذيب والشائعات من الإخوان، وفي الفترات الأخيرة وجهت لهم أكثر من صفعة خاصة بعد حرب غزة والانتخابات الرئاسية”.

وأضاف “الكتاتني”، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان الإخوان الإرهابية يعيشون في تيه عظيم وصدمة ولا يصدقون ماحدث في الانتخابات، خاصة أنهم للسنة العاشرة على التوالي كل دعواتهم فشلت.

الخلافات بدأت تدب في صفوف الإخوان

وأوضح أنهم دعوا في اليوم الثالث للانتخابات لإحداث فوضى، كما دعوا الناس للمقاطعة وحدث اقبال غير مسبوق على الانتخابات وهو ما تسبب في قيامهم بعمل هاشتتاجات للنيل من الشعب المصري، مؤكدًا أن الخلافات بدات تدب في صفوفهم ويتسالون ماذا يفعلون.

وأكد أن الإخوان لم يتجاوزوا لحظة 30 يونيو ولن يتجاوزوها وستظل مستحوذة على أفكارهم ويوجد نوع من الغل لديهم حتى لشخص الرئيس.