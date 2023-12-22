إسلام الكتاتنى: الشعب المصرى وجه 3 صفعات للإخوان

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية اشتدت هجماتها منذ أحداث غزة وكذلك الانتخابات الرئاسية منها حملة ممنهجة للنيل من مصر وقيادتها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان وجهوا دعوات لمقاطعة الانتخابات في محاولة لإفشالها، ودعوة أخرى لإحداث حالة من الفوضى في اليوم الثالث للانتخابات، ولكن خابت كل أمانيهم بسبب وعي الشعب المصري العظيم.

وأكد أن الشعب المصري وجه 3 صفعات للإخوان وهي عدم الاستجابة للعزوف والمقاطعة، كما لم يستجب للفوضى والتخريب، ووقف مع الدولة المصرية.

الإخوان حاولوا قلب الحقائق في أزمة غزة

وأشار إلى الموقف المشرف للدولة المصرية بكافة أجهزتها وإعلامها ومنظمات المجتمع المدني مع الأزمة في غزة لذا حاول الإخوان قلب الحقيقة لتلويث الصورة التي رسمتها القيادة المصرية، موضحًا أنه منذ أول يوم للأزمة الرئيس السيسي قال "لا للتهجير"، وأفشل هذا المخطط والذي كان هدفًا رئيسيًا من هذه الحرب، خاصة أن مرسي سبق وعرض عليهم أرض سيناء.