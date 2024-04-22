أستاذ دراسات بيئية: نتوقع تخطي حرارة كوكب الأرض الـ 1.5 درجة مئوية بحلول 2030

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن العالم يحتفل كل عام يوم ٢٢ أبريل بيوم الأرض، وكانت بداية الاحتفال بهذا اليوم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٥.

ارتفاع درجات الحرارة



وأكد الدكتور عبد المسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن لم نتوقع منذ فترة زمنية قليلة أن تصل درجات حرارة كوكب الأرض إلى ١.٩، معبرا:" أتوقع أن تتخطى درة حرارة الكوكب ١.٥ درجة مئوية بعام ٢٠٣٠.

الكوارث الطبيعية

وأضاف في حديثه، أن هناك زيادة مستمرة وملحوظة في درجات حرارة كوكب الأرض بسبب ارتفاع كميات غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

وأشار إلى، أن تداعيات درجة الحرارة تظهر في الكوارث الطبيعية التي أصبحت تهدد بقاء عدد من دول العالم.