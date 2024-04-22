"المصري للفكر والدراسات": لا يوجد ضمانات لمنع وجود تصعيد في المنطقة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة، حتى الآن، يمثل خطورة كبيرة في الداخل الفلسطيني وخارجها.

القضية الفلسطينية

وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز" أن الجهود المصرية تجاه قضية فلسطين لها أهمية بالغة لا يمكن التقليل منها على الإطلاق خاصة في ظل تزايد الصراع في المنطقة بعد التدخل الإيراني.

جهود الدولة المصرية

وأضاف أن الدولة المصرية تعد الأولى والأهم فيما يتعلق بالوسيط داخل قضية فلسطين.

وأشار إلى أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي يعني أنه لا يوجد ضمانات واحدة لمنع وجود تصعيد في المنطقة العربية.