تراجع الأسعار لـ 70%.. أحمد موسى يشيد بحملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحملة المقاطعة الشعبية في محافظة بورسعيد والتوقف عن شراء الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار بصورة غير مقبولة على الإطلاق.

أسعار الأسماك في بورسعيد

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن بورسعيد تدخل يومها الثاني لمقاطعة شراء الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار، معبرًا:" بورسعيد تعتمد بشكل أساسي على الأسماك، وبالرغم من هذا الاعتماد إلا أن شعب بورسعيد رفض الخضوع لجشع التجار".

وأضاف في حديثه، أنه بعد المقاطعة تراجعت الأسعار الأسماك في بورسعيد بنسبة كبيرة تراوحت من 60 لـ70%.

تراجع في الأسعار

وتابع:" سوق السمك في بورسعيد خال بسبب حملة مقاطعة شعبية من قبل أهالي المحافظة، وأهالي بورسعيد لديهم وعي كبير بعد نجاح حملة المقاطعة للسمك هناك، وأحييهم على هذا الأمر".

وطالب الإعلامي أحمد موسى بهذا الوعي في باقي محافظات الجمهورية، متابعا أن هذه الحملة سمعت في محافظات أخرى ومنها محافظة دمياط.