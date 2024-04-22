الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى ينصح المواطنين بوزن رغيف العيش والإبلاغ عن المخالفين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الرغم من قرارات وزير التموين الخاصة بخفض أسعار الدقيق وخفض أسعار رغيف العيش، إلا أن هناك بعض الأماكن التي مازالت تعاني من ارتفاع في الأسعار.

انخفاض أسعار رغيف العيش 

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المواطن عليه وزن رغيف العيش لتطبيق الحساب على المخالفين، بالحبس والتغريم، مستعرضًا أسعار العيش السياحي الحر وفقًا لقرار وزير التموين.

تفعيل الرقابة 

وأضاف في حديثه، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة مساعدة المواطن للحكومة والإبلاغ عن المخالفين، موضحًا أن وزارة التموين قامت اليوم بعمل حملة في الشوارع، للوقوف على تطبيق المخابز قرار تخفيض الأسعار.

أحمد موسى أسعار رغيف العيش انخفاض أسعار رغيف العيش صدى البلد

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