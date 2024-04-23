الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة لتصل بالقاهرة الكبرى لـ41 درجة مئوية

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم،  عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه يتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في فصل الربيع من كل عام، وذلك بسبب التأثر المباشر بالكتل الصحراوية الهوائية.

ارتفاع درجات الحرارة 


وأكدت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن ارتفاع درجة الحرارة مستمر حتى الخميس المقبل، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم  ٣٨ درجة مئوية، وغدًا سيكون هناك المزيد من ارتفاع في درجة الحرارة لتصل إلى 41 درجة.

ذروة الموجة الحارة 


وأضافت في حديثها، أن هذا الارتفاع مؤقت، وبالتالي مع بداية الأسبوع المقبل يجب ارتداء ملابس متوسطة في الثقل، خاصة في الساعات المبكرة والمتأخرة من الليل.


وتابعت: "سيكون هناك نشاط رياح محمل بالرمال والأتربة، ولهذا يجب على مرضى الحساسية ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل".

منار غانم الأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة سي بي سي الستات مايعرفوش يكذبوا

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